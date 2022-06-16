2022/06/16 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلاع حريق في المنصور (صور)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في المنصور (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في المنصور (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).