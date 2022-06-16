2022/06/16 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TR7-ab5RNjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يتجه لتشكيل "هيئة الدفاع الاقليمي" ضد ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن يتجه لتشكيل "هيئة الدفاع الاقليمي" ضد ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).