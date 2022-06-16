2022/06/16 | 11:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ShAt4EhrXXY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتـور الفنـان ســالار أزيــــــد يناقش اطروحته في دور آلة الكمــان في التـــراث الغنائـــي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتـور الفنـان ســالار أزيــــــد يناقش اطروحته في دور آلة الكمــان في التـــراث الغنائـــي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).