2022/06/16 | 11:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 9_mn81aXuJI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حملة مشتركة في بابل لزراعة الشتلات الدائمية للقضاء على التصحر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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