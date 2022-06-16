القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في بغداد وكركوك

2022/06/16 | 11:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في محافظتي بغداد وكركوك.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام […]

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