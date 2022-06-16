إنخفاض “خام البصرة الثقيل” إلى 110 دولارات للبرميل

2022/06/16 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفض سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، ليصل الى 110 دولارات للبرميل.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.67 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.37% ليصل الى 110.14 دولارات للبرميل الواحد.

وانخفضت أيضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 123.82 دولارا بانخفاض بلغ 3.97 دولارات، فيما بلغ خام مربان الإماراتي 119.80 دولاراً بانخفاض 2.54 دولار، وبلغ الخام العربي السعودي 119.09 دولاراً بانخفاض بلغ 2.55 دولار، وسجل مزيج إيران الثقيل الذي 114.61 دولاراً بانخفاض 4.23 دولارات، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 125.83 دولارا بانخفاض بلغ 3.97 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري 126.04 دولارا بانخفاض بلغ 3.89 دولارات”.

و تذبذبت أسعار النفط خلال الاسبوع الحالي مع شح المعروض وزيادة الطلب يقابلها توقعات بضعف النمو الاقتصاد العالمي.

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