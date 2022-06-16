2022/06/16 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البلديات في حكومة اقليم كُردستان، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروعين للمياه في السليمانية وحلبجة بميزانية بلغت أكثر من 6 ملايين دولار.

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي بوزارة البلديات آري أحمد إنه “سيتم تنفيذ مشروعين للمياه في السليمانية وحلبجة بميزانية تبلغ 6.7 ملايين دولار ، لحل معظم مشاكل المياه في المدينتين”، مبينا أنه “سيتم افتتاح كلا المشروعين رسمياً في نهاية الشهر الجاري”.

وبحسب المدير العام للمياه والصرف الصحي ، فإن “مشروع السليمانية يتضمن مد خط أنابيب 600 ملم بين تاسلوجة إلى خزان المياه الرئيسي في وسط السليمانية بالقرب من سرجنار ، فيما يتضمن مشروع حلبجة استبدال شبكة المياه لحيين سكنيين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكلفة 6 ملايين دولار .. تنفيذ مشروعين للمياه في السليمانية وحلبجة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكلفة 6 ملايين دولار .. تنفيذ مشروعين للمياه في السليمانية وحلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).