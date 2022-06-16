إمداد أوكرانيا بثلاث راجمات صواريخ ألمانية

2022/06/16 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينة لامبرشت، الخميس، إنه يمكن تسليم ثلاث راجمات صواريخ تعهدت ألمانيا بتقديمها لكييف في يوليو أو أغسطس، بعد تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها.

وقالت للصحفيين، لدى وصولها لحضور اليوم الثاني من المحادثات مع نظرائها في حلف شمال الأطلسي، في بروكسل: «من الممكن أن يبدأ التدريب على راجمات الصواريخ في نهاية يونيو، مما يعني أنه يمكن تسليمها في نهاية يوليو أو بداية أغسطس».

رويترز

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