2022/06/16 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان عاملاً اعتدى على الكادر الطبي لمستشفى البنوك الاهلي، ضمن منطقة البنوك شمال شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “عامل نظافة يعمل في مستشفى البنوك الاهلى اعتدى على طبيبة تولد 1968 وطبيب تولد 1966 بالسب والشتم والضرب داخل المستشفى”.وأضاف المصدر ان “الاجهزة الامنية نقلت […]

ظهرت المقالة بغداد..



عامل يعتدي على الكادر الطبي لمستشفى البنوك الاهلي أولاً على ايرث نيوز.

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