2022/06/16 | 12:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ne_A_qxXwTY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار المنتصف من #وان_نيوز 2022/6/16 | ميرنا محمد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار المنتصف من #وان_نيوز 2022/6/16 | ميرنا محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).