النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين

2022/06/16 | 12:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين، مُبيِّنةً أنَّ الأحكام شملت محافظاً ومديراً عاماً، إضافةً إلى مُديرين في عددٍ من الدوائر.وذكرت الدائرة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أن “محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن على محافظ بابل الأسبق؛ لقيامه بابتزاز […]

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