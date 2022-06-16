بيان من الكتلة الايزيدية حول استهداف الأبرياء في سنجار من قبل القوات التركية

2022/06/16 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت الكتلة الايزيدية النيابية، اليوم الخميس، بيانا حول استهداف الأبرياء في سنجار من قبل القوات التركية.

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