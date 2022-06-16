السليمانية .. حظر بيع واستخدام الخضروات في المطاعم والأسواق

2022/06/16 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلبت المديرية العامة لصحة السليمانية، من ادارة قائم مقامية المدينة حظر استخدام بعض انواع الخضروات في الاسواق والمطاعم.

وأظهر كتابان رسميان صدرا عن مديرية صحة السليمانية، “طلباً موجهاً لادارة قائم مقامية السليمانية المركز بحظر بيع واستخدام الخضار في جميع المطاعم والأماكن العامة”.

وأكدت الدائرة في كتابيها، على “إبلاغ علوات بيع الخضار والجهات ذات العلاقة والمراكز التجارية بمنع جميع الخضروات المروية بالمياه الثقيلة، فضلا عن منع استخدام تلك المياه في ارواء اي نوع من المحاصيل الزراعية”، محذرة من “خضروات الكرفس والرشاد وتلك التي تسقى بالمياه الثقيلة كالخس واللهانة”.

وأعلنت صحة السليمانية، امس الاربعاء، عن تزايد حالات “الإسهال والقيء والغثيان” في المدينة، مشيرة الى تسجيل نحو 400 حالة خلال 12 ساعة فقط.

وأوضحت المديرية، أن الحالات بتزايد كبير في محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها، رغم ان هذه الاصابات متوقعة في فصل الصيف لكن هناك مخاوف ومؤشرات من أن تكون تلك الحالات هي إصابات (كوليرا)، كون هذا المرض ينتشر كل (5 الى 6) أعوام.

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