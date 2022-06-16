النزاهة: السجن لمحافظ بابل الاسبق ومدير المصرف العراقي للتجارة السابق

2022/06/16 | 12:34 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت هيئة النزاهة عن صدور الحكم بالسجن على محافظ بابل الاسبق ومدير المصرف العراقي للتجارة السابق .

واوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين، مُبيِّنةً أنَّ الأحكام شملت محافظاً ومديراً عاماً، إضافةً إلى مُديرين في عددٍ من الدوائر.

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