2022/06/16 | 12:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على شخص قام بالاعتداء على الكوادر الطبية داخل مستشفى البنوك الاهلية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “القت دوريات نجدة الشعب القبض على شخص بعد قيامه بالاعتداء على الكادر الطبي داخل مستشفى البنوك الاهلية”.واضافت انه “جاء ذلك بعد ورود اخبار […]

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