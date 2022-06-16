يخفف من الاكتئاب والقلق.. هكذا يؤثر

2022/06/16 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مادة السيلوسيبين، التي تحولها الأمعاء إلى مادة سيلوسين الكيميائية التي لها أثر نفسي، أنها تكافح الصداع العنقودي أيضًا، والقلق، وفقدان الشهية، والوسواس القهري، وأشكال مختلفة من تعاطي المخدرات.

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