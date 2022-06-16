كيف سيؤثر رفع سعر الفائدة عليك؟

2022/06/16 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصعد الاحتياطي الفيدرالي حربه على التضخم، مما يعني الارتفاع في تكاليف الاقتراض بشكل حاد بالنسبة للعائلات والشركات.

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