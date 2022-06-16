حوت الناصرية يبتلع مدان بـ

2022/06/16 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم

الخميس، بوفاة نزيل داخل سجن الناصرية

المركزي.

وذكر المصدر، ان "نزيلا من مواليد 1941 من

اهالي الموصل ومحكوم بالإعدام شنقا وفق

المادة 4 ارهاب توفي داخل سجن الناصرية

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