السليمانية تحظر بيع واستخدام الخضروات اثر انتشار

2022/06/16 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت المديرية العامة لصحة السليمانية،

من ادارة قائممقامية المدينة حظر

استخدام بعض انواع الخضروات في الاسواق

والمطاعم.

وأظهر كتابان رسميان صدرا عن مديرية صحة

السليمانية، "طلباً موجهاً لادارة

قائممقامي

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