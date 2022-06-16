مئات المحتجين على سوء الخدمات يتجمعون في ساحة الحبوبي وسط الناصرية (فيديو)

2022/06/16 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

تجمع المئات من المحتجين، اليوم الخميس، على سوء الخدمات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وشهدت محافظة ذي قار، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، خروج العشرات من اهالي الناصرية بتظاهرة للمطالبة بالتعيين وتحسين واقعهم الخدمي.

ونشرت (بغداد اليوم)، مقطع فيديو يوثق خروج العشرات من الخريجين والكسبة من اهالي الناصرية بتظاهرة كبيرة، حيث اقدموا على غلق دوائر الناصرية بلحام ابوابها.

فيما قطع بعض من الخريجين، جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وقال ثائر العبودي (احد منسقي التظاهرة)، لـ (بغداد اليوم)، ان" التظاهرة مستمرة لحين توفير فرص عمل للخريجين في القطاع العام او الخاص ، وان طرق الاحتجاج ستتطور ان لم يتم الاستجابة لمطالبنا".

وأضاف، ان "هناك الف عقد منح للمحافظة وفقًا لقانون الأمن الغذائي الذي اقره مجلس النواب، لابد ان تمنح للخريجين أولا".

وكان محافظ ذي قار محمد هادي قد اصدر امرا لكل القوات الامنية في المحافظة بتوفير الامن والحماية لهذه التظاهرات".

وكان محافظ ذي قار وجه القوات الامنية بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، فيما امر باغلاق الدوائر الحكومية في المدينة.

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