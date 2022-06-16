اجتماع بين نوري المالكي والنواب المستقلين برئاسة حسين عرب- عاجل

2022/06/16 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر سياسي، اليوم الخميس، عن اجتماع بين ائتلاف دولة القانون والنواب المستقلين.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعا عقد بمنزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع النواب المستقلين برئاسة النائب حسين عرب".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش تطورات المشهد السياسي والحلول المناسبة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب"، مضيفاً أنه "تمت مناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة في ظل التقاربت الموجودة بين دولة القانون والنواب المستقلين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وضع يوم أمس الاربعاء، شرطاً واحداً أمام عودته الى العملية السياسية، مشيراً إلى أنه "لن يشترك بأي انتخابات يشارك فيها "الفاسدون".

وقال الصدر في لقاء مع نواب الكتلة الصدرية عقده في الحنانة بمحافظة النجف، "قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور"، مضيفا "إذا شارك الفاسدون في الانتخابات المقبلة لن اشترك فيها".

وتابع الصدر، مخاطبا نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، "اذا انزاح الفاسدين واشتركتُ في الانتخابات القادمة، فأنتم من ستمثلون الكتلة الصدرية مجدداً".

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