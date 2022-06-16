لأسباب غامضة.. وفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن الحوت بالناصرية

2022/06/16 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بوفاة نزيلاً محكوماً بالإعدام في سجن الناصرية "الحوت".

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "نزيل من مواليد 1941 من اهالي مدينة الموصل ومحكوم بالإعدام وفق المادة 4 ارهاب توفى داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، مبيناً أن "اسباب الوفاة لا تزال غير معلومة حتى اللحظة".

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