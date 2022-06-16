التربية توضح حقيقة تحديد موعد لامتحانات السادس الاعدادي

2022/06/16 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت وزارة التربية، الخميس، تحديد مواعيد الامتحانات الوزاريَّة الدور الأول لمرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2021 ــ 2022.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لم تصدر أيَّ جدول أو مواعيد جديدة حتى الآن، بما يخص الامتحانات النهائية الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي الدور الأول للعام الدراسي […]

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