عبوة ناسفة تستهدف عجلة موظف حكومي في الناصرية

2022/06/16 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – ذي قارأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف موظف في مصرف الرشيد بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة كانت موضوعة اسفل عجلة موظف في مصرف الرشيد بمدينة الناصرية انفجرت دون اصابات"، مؤكدا "وجود اضرار مادية كبيرة بالعجلة".

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