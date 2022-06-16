” سالك” .. محمد بن راشد يُصدر قانون تأسيس شركة مساهمة عامة

2022/06/16 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2022 بتأسيس شركة «سالك» (ش.م.ع)، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية، لممارسة أنشطتها، وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، فيما حدد القانون مدة الشركة بفترة 99 سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتُجدّد تلقائيّاً لمدة مماثلة وفقاً لنظامها الأساسي.



ويكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الإمارة وخارجها.

وفيما يتعلق بالحقوق والامتيازات، فقد نص القانون على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتها المُتعلقة بتشغيل وإدارة نظام التعرفة المروريّة، المحددة في القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما يضمن تمكين الشركة من تحقيق الغايات التي أُنشئت لأجلها؛ وذلك بموجب عقد امتياز تبرمه الهيئة مع الشركة، ويتحدّد بموجبه مدته وحقوق والتزامات طرفيه، كما نص القانون على أن تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة المالية، بتحديد الأصول والأموال والحقوق المادية والمعنوية، والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهدات، العائدة للهيئة ذات العلاقة بنظام التعرفة المُرورية، التي سيتم نقلها إلى الشّركة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب هيئة الطرق والمواصلات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.

الخليج

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