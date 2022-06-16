2022/06/16 | 12:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -UsdDVTQ6I0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة .. سيارة بيع المثلجات ( آيس كريم) توزع الفرحة على الأطفال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة .. سيارة بيع المثلجات ( آيس كريم) توزع الفرحة على الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).