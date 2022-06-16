بالصور .. وقفات احتجاجية للأطباء في جميع المستشفيات

2022/06/16 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

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بدأت وقفات احتجاجية للأطباء في جميع المستشفيات العراقية ، للمطالبة بمباشرة الأطباء حديثي التخرج 2021 ، وتدرج الأطباء من دفعة 2020.

وقالوا ان لم يتم الاستجابة للمطالب بصورة عاجلة ستكون هناك خطوات تصعيدية لاحقة.

#رابطةأطباءالعراق_2020#ممثليةأطباءالعراق_دفعة_2020

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