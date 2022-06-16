2022/06/16 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد بحق إرهابي خطير عمل بصفة "أمني" في محافظة كركوك.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة للأمنِ والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي وبعملية نوعية خاصة و بعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي والذي يعمل بصفة (امني)".

واضاف البيان، ان "الارهابي يشغل أعمالا متعددة منها (ناقل، دعم لوجستي، تجهيز مضافات، تنظيم اجتماعات في بيته) في قاطع كركوك (قرب وادي الشاي) الى حين القاء القبض عليه في ذات القاطع".وتابع البيان، انه "بعد اكمال الاجراءات التحقيقية القضائية تم احالته على المحكمة المختصة وأصدر القضاء العراقي حكماً بحقه بالسجن المؤبد وفق احكام المادة الرابعة /١ من قانون مكافحة الإرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن المؤبد بحق داعشي عمل بصفة 'أمني' في كركوك - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن المؤبد بحق داعشي عمل بصفة 'أمني' في كركوك - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).