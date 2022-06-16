القضاء يصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق داعشي عمل بصفة (أمني) في كركوك

2022/06/16 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد بحق إرهابي خطير عمل بصفة (أمني) في كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “المديرية العامة للأمنِ والانضباط ( هيئة التحقيقات و الأمن الوقائي ) في هيئة الحشد الشعبي وبعملية نوعية خاصة و بعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على […]

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