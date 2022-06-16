المحكمة الاتحادية العليا تحدد آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً لأحكام الدستور

2022/06/16 | 13:49 - المصدر: وكالة خبر

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اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (122/ اتحادية / 2022) المتضمن تحديد آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً لأحكام الدستور واوضح مراسل المحكمة ان المحكمة قضت ان آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الآلية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لأحكام المادة (61 /ثامناً / هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم .

https://www.iraqfsc.iq/krarid/122_fed_2022.pdf

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