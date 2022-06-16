رئيس الجمهورية يتصل هاتفيا بولي عهد الكويت للاطمئنان على صحته

2022/06/16 | 13:49 - المصدر: وكالة خبر

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اتصل رئيس الجمهورية برهم صالح بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته .

وتمنى صالح للشيخ مشعل ، حسب وكالة كونا ، دوام الصحة وموفور العافية .

واعرب ولي العهد الكويتي عن بالغ شكره وتقديره للرئيس برهم صالح ، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي كل رفعة وازدهار .

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