عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية

2022/06/16 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على عدم تراجع بلاده خطوة واحدة عن ما وصفها بـالحقوق المشروعة للشعب الإيراني خلال المفاوضات النووية.وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أكد عبد اللهيان ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بلاده.وقال: “الجمهورية الإسلامية لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة […]

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