2022/06/16 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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وكالة الاستخبارات تعلن تدمير وكرا للإرهابيين في كركوك (فيديو)

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