شرطة الأنبار تعلن تأمين طريق الحجّاج البري حتى منفذ عرعر

2022/06/16 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – واع - أحمد الدليمي

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، اليوم الخميس، تأمين طريق الحجّاج البري حتى منفذ عرعر الحدودي، فيما وجهت رسالة الى الحجاج المقرر تفويجهم براً.

وقال قائد شرطة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطريق البري الواصل من سيطرة الصقور في الأنبار إلى النخيب وحتى منفذ عرعر الحدودي، مؤمن بالكامل من قبل القوات الأمنية بكافة صنوفها".

وأضاف، أن "الطريق جاهز للبدء بتفويج حجاج بيت الله الحرام ابتداء من يوم 18 من الشهر الحالي"، مشيراً إلى "تأمين الطريق البري الرابط من الصقور إلى النخيب بمسافة ما يقرب من 160 كيلومتراً مؤمَّناً بالكامل، من قطعات الشرطة والأفواج، وكذلك من قطعات الجيش وجميع القوات الأمنية وطيران الجيش".

ووجَّه قائد شرطة الأنبار رسالة اطمئنان لحجاج بيت الله الحرام، بأن "الطريق مؤمن على مدار الساعة ولا توجد أيُّ مشاكل أو معوقات أمنية".

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