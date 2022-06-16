اتلاف ادوية بشرية منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد

2022/06/16 | 14:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن اتلاف ارسالية ادوية بشرية منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد. وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد قام باتلاف ادوية بشرية منتهية الصلاحية وكتان مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد”. واضافت انه “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها […]

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