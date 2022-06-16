2022/06/16 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمرو_عاشور البترودولار: بروز رأس مال مالي عربي وإيرانيإرنست ماندلترجمة: عمرو عاشور -;- لقد أدى ارتفاع أسعار البترول منذ حرب أكتوبر 1973 بشكل ملحوظ إلى زيادة دخل الدول المنتجة للبترول من العملة، وبالأخص الدول العربية وإيران.



يمكن استخدام الدخل الهائل -المتوقع بلوغه 75 مليار دولار خلال 1974- بالطرق التالية:-1- ادخاره، أي احتفاظ البنوك المركزية به في شكل داعم للعملات القومية، أو في شك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البترودولار: بروز رأس مال مالي عربي وإيراني - إرنست ماندل - عمرو عاشور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البترودولار: بروز رأس مال مالي عربي وإيراني - إرنست ماندل - عمرو عاشور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).