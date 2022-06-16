القرآن محاولة لقراءة مغايرة 70 - ضياء الشكرجي

2022/06/16 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثَ إِلى نِسائِكُم هُنَّ لِباسٌ لَّكُم وَأَنتُم لِباسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُم كُنتُم تَختانونَ أَنفُسَكُم فَتابَ عَلَيكُم وَعفا عَنكُم فَالآنَ باشِروهُنَّ وَابتَغوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُم وَكُلوا وَاشرَبوا حَتّى يَتَبَيَّنَ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيلِ وَلا تُباشِروهُنَّ وَأَنتُم عاكِفونَ ......





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