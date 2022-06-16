مقتل ارهابيين بضربات جوية على وكر لهم في كركوك (فيديو)

2022/06/16 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ان وكالة الاستخبارات، تقدم معلومات بغاية الأهمية لصقور الجو عن وكر للإرهابيين في كركوك تحوله إلى ركام بضربات دقيقة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جهد ميداني كبير يبذله الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لمتابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث زود رجال الوكالة بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن وكر للإرهابيين في وادي الگور بمحافظة كركوك"، مبينةً أن "طائرات F_16 العراقية استهدفت هذا الوكر بثلاث ضربات مباشرة، وحولته الى ركام وبداخله العناصر الإرهابية المنهزمة".

وأضافت أن "في الوقت الذي شرعت قوة امنية من اللواء 20 بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية لتفتيش المكان المستهدف وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وأشارت الى أن "المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها وكالة الاستخبارات أسهمت بحسم العديد من العمليات الأمنية وكانت محط فخر واعتزاز كبير في نفس ابناء الشعب العراقي".

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