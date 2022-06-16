بالصور.. انتشار أمني كبير لحماية الحجاج على الطريق الرابط بين العراق والسعودية

2022/06/16 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنباراكدت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، مواصلة جهودها لتوفير الحماية للحجاج على الطريق البري الرابط بين العراق والسعودية.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قطعات اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة والفوج الثاني لواء المهمات الخاصة مستمرة بتأمين طريق الرابط انطلاقاً من الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء المقدسة باتجاه طريق النخيب لمحافظة الأنبار، من اجل توفير الحماية للحجاج على الطريق البري الرابط بين العراق والسعودية، من خلال الانتشار الواسع على الطريق الدولي ضمن قاطع المسؤولية".واضافت ان "القطعات مستمرة بتقديم الخدمات الطبية من خلال انتشار مفارز آمرية طبابة الشرطة الاتحادية".

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