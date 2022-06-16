طيران الجيش يغير على مضافة لداعش الإرهابي في صلاح الدين (فيديو)

2022/06/16 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تنفيذة غارة جوية على مضافة لعصابات داعش الارهابي في صلاح الدين.

وقالت الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش تمكن من تدمير مضافة وخزان كبير لعصابات داعش الإرهابية أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، العثور على أسلحة واعتدة لداعش ضمن عملية الصلبة في صلاح الدين - سامراء – ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "انطلقت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، المرحلة الثالثة من عملية الإرادة الصلبة، فجر اليوم، والتي اشتركت فيها قطعات من الجيش العراقي لقيادات العمليات (صلاح الدين - سامراء - ديالى) وقطعات الحشد الشعبي لمحاور (ديالى وصلاح الدين وشرق دجلة) بأسناد القوة الجوية وطيران الجيش لتفتيش مناطق حاوي العظيم".

وأضافت أنه "في الوقت ذاته انطلقت عملية أمنية واسعة أيضاً مشتركة بين الجيش العراقي (الفرقة الاولى) والحشد الشعبي تشكيلات ديالى بإسناد طيران الجيش في مناطق شمال المقدادية وحوض نهر ديالى".

وتابعت أن "العمليات اسفرت عن العثور على 7 اوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية وعبوتين ناسفتين وحزام ناسف وبندقية و5 مخازن عتاد و3 دراجات نارية وعجلة".

واختتمت أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وفق السياقات"

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