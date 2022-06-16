بعد استقالة الصدريين.. نائب: الاطار يبحث عن لملمة البيت العراقي

2022/06/16 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، محمد الشمري، الخميس، أن الاطار يبحث عن لملمة البيت العراقي بشكل كامل دون إخفاقات، مشيرا الى أنه يتعامل مع الجميع وفق مبدأ وطني وإجماع على الرأي والرأي الآخر.وقال الشمري، في حديث في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “استقالة نواب التيار الصدري كانت خيارهم […]

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