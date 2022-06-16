المالكي: التجاوز على السيادة العراقية مرفوض وعلى الحكومة ايقافه

2022/06/16 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، ان التجاوز على السيادة العراقية مرفوض، مطالبا الحكومة بالتدخل لايقافه.

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