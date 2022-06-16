توتنهام يدرس فكرة التعاقد مجدداً مع جاريث بيل

2022/06/16 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن إدارة نادي توتنهام هوتسبير تفكر في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.ورحل النجم الويلزي جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني رسمياً عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي.وبإمكان الدولي الويلزي الآن التعاقد مع أي فريق مجاناً بعد انتهاء مشواره مع ريال مدريد، […]

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