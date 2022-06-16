عادت إلى منزلها لتجد قطتها في الخارج تحدق بالنافذة.. شاهد ما فعلته امرأة تفاجأت بدب يحتل مطبخها

2022/06/16 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية كونيتيكت الأمريكية رؤية الدببة آخذة في الازدياد! وقد عادت امرأة من عملها إلى المنزل لتجد دبًا داخل مطبخها! توافينا إيرين إدواردز من محطة WFSB الإخبارية بتفاصيل القصة.حيث أخبرتها السيدة أنها اعتادت رؤية الدببة في فناء منزلها في Winsted، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي تعود فيها إلى المنزل لتجد أحدهم داخل منزلها.

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