2022/06/16 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكالة الاستخبارات تقدم معلومات غاية الأهمية لصقور الجو عن وكر للإرهابيين في كركوك تحوله إلى ركام بضربات دقيقة

جهد ميداني كبير يبذله الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لمتابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث زود رجال الوكالة بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن وكر للإرهابيين في وادي الگور بمحافظة كركوك، حيث استهدفت طائرات F_16 العراقية هذا الوكر بثلاث ضربات مباشرة، حولت هذا الوكر الى ركام وبداخله العناصر الإرهابية المنهزمة.في الوقت الذي شرعت قوة امنية من اللواء ٢٠ بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية لتفتيش المكان المستهدف وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.ان المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها وكالة الاستخبارات أسهمت بحسم العديد من العمليات الأمنية وكانت محط فخر واعتزاز كبير في نفس ابناء الشعب العراقي.

شاهد لحظة دك وكر لارهابيين في كركوك بعد معلومات دقيقة من وكالة الاستخبارت#العراق #كركوك #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/lFgtd5cQRK

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) June 16, 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة قصف الإرهابيين في كركوك .. بعد معلومات دقيقة من الاستخبارت(فيديو)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة قصف الإرهابيين في كركوك .. بعد معلومات دقيقة من الاستخبارت(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).