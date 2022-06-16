العراق والسودان يناقشان التوأمة بين الجامعات

2022/06/16 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

بحث وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وسفير جمهورية السودان في بغداد أحمد إبراهيم حسن، اليوم الخميس، التوأمة بين الجامعات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل، اليوم، سفير جمهورية السودان في بغداد أحمد إبراهيم حسن، وناقشا تطوير مسارات التفاهم والتعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين".

وحث وزير التعليم على "الإفادة من برامج العمل المشترك ومراعاة المتغيرات العلمية التي تشهدها البيئة الجامعية في المنطقة والعالم وترتيب الأولويات المتعلقة بالتخصصات والبرامج الدراسية ولاسيما ما يرتبط منها بتبادل الطلبة والمنح الدراسية والتوأمة بين الجامعات ذات المواصفات التخصصية وتفعيل برنامج الأستاذ الزائر والزمالات البحثية لطلبة الدراسات العليا والإشراف المشترك".

بدوره ثمن السفير "مستوى التعاون الذي تبديه وزارة التعليم العالي والبحث العلي ومؤسساتها وحرصها على تطوير العلاقات الأكاديمية بشكل عام في ضوء المؤشرات والمحددات التي تفرضها متطلبات الشراكة العلمية والتعليمية".

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