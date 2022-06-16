عدسة (بغداد اليوم) ترصد طوابير المركبات الطويلة جراء أزمة البانزين في البصرة (فيديو)

2022/06/16 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

شكا عدد من أصحاب المركبات في البصرة، اليوم الخميس، من عدم توفر البانزين العادي والمحسن في أغلب محطات المحافظة.

وقالوا لمراسل (بغداد اليوم)، انهم "يقفون بطوابير لساعات لغرض الحصول على الوقود، اذ ان البصرة تعاني منذ ايام وخصوصا اليوم من قلة البانزين في بعض المحطات دون معرفة الاسباب ماولد زحام شديد على بعض المحطات التي يتوفر فيها الوقود".

وتساءلوا "هل يبقى أهالي البصرة يعانون وهم في مدينة النفط ويعانون التلوثات البيئية ولا يجنون الا الأمراض في وقت ابسط الحقوق غير متوفرة كالبانزين والكهرباء التي تنقطع منذ ايام بكثرة".

وتعاني بعض محافظات البلاد من ازمة وقود، منها محافظة الانبار.

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