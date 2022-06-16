اندلاع حريق بمخازن قسم الصحة العامة في البصرة (فيديو)- عاجل

2022/06/16 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، اندلاع حريق بمخازن قسم الصحة العامة في محافظة البصرة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "حريقاً اندلع في قسم الصحة التابعة للدائرة بمخزن مبنى قسم الصحة العامة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني ومع الموظفين تحاول اخماد الحريق ، ولازالت المعلومات عن سبب الحريق غير متوفرة".

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