الديمقراطي الكردستاني: رئاسة الجمهورية استحقاق لاعلاقة له بالكتلة الأكبر

2022/06/16 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الخميس، أن منصب رئاسة الجمهورية هواستحقاق للديمقراطي، ولاعلاقة له بالتحالف الثلاثي أو الكتلة الأكبر.

وقال شعبان لـ (بغداد اليوم) إن "رئاسة الجمهورية هي للحزب الديمقراطي باعتباره الكتلة الأكبر داخل المكون الكردي، مثلما تمنح مناصب الرئاسات الثلاث للكتل للمكونات حسب عدد المقاعد للأحزاب".

وأضاف أن "الديمقراطي هو أكبر حزب كردي ومقاعده تؤهله لشغل منصب رئاسة الجمهورية، والأمر لا علاقة له بالكتلة الأكبر، فالمنصب هو استحقاقنا السياسي والانتخابي".

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