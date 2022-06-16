روسيا تفرض غرامة على “غوغل”

2022/06/16 | 14:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن محكمة في موسكو فرضت غرامة على شركة “غوغل” بلغت 15 مليون روبل (260 ألف دولار)، اليوم الخميس، لرفضها الامتثال للقانون الروسي الذي يطالب شركات التكنولوجيا بتوطين بيانات المستخدمين.وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأميركية في السنوات الأخيرة، بسبب سلسلة من الانتهاكات لقوانين الدولة الصارمة الخاصة […]

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